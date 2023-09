Für langfristige Investoren wie Birger Dehne vom gleichnamigen Family Office ist diese Situation besonders lukrativ. Im Interview mit der WirtschaftsWoche spricht der Gründer sogar davon, dass Mietwohnungen als Asset noch besser geworden wären und widerspricht so dem gängigen Narrativ eines Immobilienmarktes in der Krise: „In den 25 Jahren, die ich im Geschäft aktiv bin, war die Mietwohnung noch nie so gefragt wie heute.“