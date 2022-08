Verlockende Kreditangebote auf Telegram 700.000 Euro zu zwei Prozent Zinsen? Die dubiose Masche mit Privatkrediten

Den Kontakt zu der anonymen Person hat der Interessent aus einem Channel des Messenger-Dienstes Telegram. „Kredit für alle“ heißt der Channel, der fast 10.000 Abonnenten zählt. Dort sollen Verbraucher Kredite in Höhe von 1000 bis 700.000 Euro bekommen, ob für eine Immobilienfinanzierung, den Autokauf oder die neue Waschmaschine. Egal was für ein Darlehen Verbraucher anfragen: Allen wird ein Zinssatz von zwei Prozent versprochen. So weit, so unrealistisch.