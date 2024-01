Vermieter-Umfrage Diese Personen sind bei Vermietern am beliebtesten

Zwar gibt es keine gesonderte Auswertung für die Wanderungsbewegungen von Familien. Es ist aber anzunehmen, dass der Zuwachs in den Speckgürteln vor allem auf den Umzug von Familien zurückzuführen ist. Dieser Trend ist beispielsweise in Berlin und den angrenzenden Landkreisen Brandenburgs zu beobachten. Netto verlor die Bundeshauptstadt im vergangenen Jahr rund 16.000 Personen an das Land Brandenburg. Ähnlich war es in Hamburg, das 2022 netto etwa 8400 Personen ans Umland in Schleswig-Holstein und Niedersachsen einbüßte.