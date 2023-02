Vermieterregulierung Teil I: Energie Wie das Heizungsverbot Vermieter trifft

Nach dem Willen der Bundesregierung soll dieses Verfahren bald ein Ende haben. So schreibt das Messstellenbetriebsgesetz vor, flächendeckend in Deutschland digitale Stromzähler einzubauen. Für die Messstellen, also die Zähler, ist in der Regel der lokale Netzbetreiber zuständig. Seit 2020 läuft der Austausch in Bestandsimmobilien. In Neubauten sind digitale Stromzähler schon seit 2017 Pflicht.