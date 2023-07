Vermögensbildung Immobilien machen reich! Aber warum eigentlich?

Schon ab 40 verkehrt sich das Verhältnis dann aber: Selbstnutzer zahlen nun weniger. Und mit jeder älteren Haushaltsklasse nimmt der Vorteil zu. In der Altersklasse ab 64 Jahren liegt ihr Vorteil im Schnitt dann bei 203 Euro pro Monat. In Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern sind es sogar durchschnittlich 234 Euro, die Selbstnutzer gegenüber Mietern monatlich an Wohnkosten „sparen“.



Selbstnutzer zahlen pro Quadratmeter auch weniger Wohnnebenkosten. Sie wohnen häufiger in Ein- und Zweifamilienhäusern, bei denen klassischerweise weder Ausgaben für einen Hausmeister, noch für einen Aufzug anfallen – anders als im typischen Mietshaus. Weil Selbstnutzer typischerweise aber auf größeren Flächen wohnen (im Schnitt liegt der Unterschied laut Studie bei etwa 40 Quadratmetern), zahlen sie absolut trotzdem etwas mehr an Wohnnebenkosten, sowohl an „kalten“ Nebenkosten als auch an Heizkosten. Zwar ist der Wert pro Quadratmeter kleiner, die Quadratmeterzahl aber entsprechend größer - und letzterer Effekt überwiegt. Weil sich die Selbstnutzer aber die Miete sparen und im Laufe des Lebens die Ausgaben für den Kredit reduzieren können, entsteht unter dem Strich der Vorteil bei den Wohnkosten.