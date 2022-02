Vermögenserhalt Schützen Immobilien wirklich vor Inflation?

Es kommt also darauf an, welche Perspektiven der Standort der Immobilie hat. Städte wie beispielsweise München, Stuttgart oder Köln inklusive viele der angrenzenden Landkreise werden weiter wachsen. Allerdings kommt es auch dort auf die Mikrolage an. Im Zuge des Immobilienbooms wurden auch Häuser in schlechter Lage zu Höchstpreisen verkauft. In diesen Lagen beginnen die Häuserpreise zu bröckeln. Besser schützen dagegen Immobilien in Vierteln, die an die begehrten Top-Lagen in den Innenstädten angrenzen. Denn dorthin drängt es die Mittelschicht, der es im Zentrum schon zu teuer wird.