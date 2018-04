Verrenten statt verkaufen?: Vorsicht vor der Leibrenten-Falle

Christiane Kienitz, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Hessen, beobachtet seit eineinhalb Jahren steigende Nachfrage nach Leibrenten. Sie warnt Interessenten vor „finanziell unkalkulierbaren Risiken“. „Die anbietenden Gesellschaften und Stiftungen können mit ihren Verpflichtungen in Verzug geraten oder in Insolvenz gehen.“ Auch Hartmut Schwarz von der Verbraucherzentrale Bremen rät zu einer peniblen Prüfung. So würden selbst in den Verträgen seriöser Anbieter wichtige Fragen oft nicht eindeutig geklärt. Etwa die Frage, ob Verkäufern die gleichen Rechte erhalten bleiben, wenn ein Ehepartner stirbt. Zudem sei oft unklar, wer für Reparaturen bei der Immobilie aufkommen muss. Um auf die wachsende Nachfrage nach Leibrenten zu reagieren, bastelt die Verbraucherzentrale Bremen gerade an Beratungskonzepten. Künftig will sie Interessenten zum Beispiel Checklisten geben.