Versorger drehen an der Preisschraube Strom und Gas verteuern sich um weit über 50 Prozent

Überall dort, wo die Versorger ihre Tarife zeitnah erhöhen dürfen, kassieren sie deutlich mehr. Möglich ist das bei Stromtarifen mit auslaufender Preisgarantie oder in der Grundversorgung ohne Garantie. Der Grundversorger ist in der Regel der Stromanbieter mit dem höchsten Marktanteil in der jeweiligen Region. In der Grundversorgung kann der Stromanbieter den Preis mit entsprechendem Vorlauf jederzeit erhöhen. Der Kunde kann den Vertrag im Gegenzug schnell kündigen. Normalerweise ist Strom in der Grundversorgung teurer als in Tarifen mit Preisgarantie und fester Laufzeit.