Volle Auftragsbücher: Immobilienboom heizt die Baubranche an

Der Immobilienboom hat die Auftragsbücher des Bauhauptgewerbes im ersten Halbjahr kräftig gefüllt. Der Auftragseingang stieg nominal – also einschließlich Preiserhöhungen – um 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Bereinigt um die Zahl der Arbeitstage und Preissteigerungen gab es ein Plus von 2,8 Prozent.