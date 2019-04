Von 35 bis 309 Quadratmeter So viel Wohnraum bekommen Sie für 264.000 Euro

Selbst innerhalb der Metropolen offenbaren sich der Studie zufolge große Unterschiede. So gibt es in Berlin-Hellersdorf 117 Quadratmeter für 264.000 Euro. In Dahlem sind es dagegen nur 37 Quadratmeter.



Auch in Hamburg klaffen die Quadratmeterpreise nach Stadtvierteln auseinander. So bekäme der Durchschnitts-Immobilienkäufer in Altengamme 105 Quadratmeter für sein Geld. In Rotherbaum und Harvestehude wären es gerade einmal 29 Quadratmeter.



Etwas homogener sieht es in Frankfurt am Main aus. Hier gibt es im günstigsten Stadtteil Sossenheim 92 Quadratmeter für 264.000 Euro. In Westend-Süd und der Altstadt sind es hingegen nur je 30 Quadratmeter.