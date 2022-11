Von wegen Klimaschutz CO2-Abgabe: Ein Gesetz aus der Bürokratenhölle

Beim politischen Ringen in Berlin um die Verteilung der CO2-Abgabe ist ein komplexes Stufenmodell herausgekommen. Danach ist der Anteil des Vermieters an den CO2-Kosten umso höher, je schlechter der Energiestandard des Mietshauses ist. Das heißt, bei ungedämmten Mietshäusern aus den Fünfziger- oder Sechzigerjahren wird es für die Eigentümer teurer. Bei den Mietern ist es genau umgekehrt. Je weniger Klimagas das Haus beim Heizen an die Atmosphäre abgibt, desto größer ist der Anteil der Mieter an den CO2-Kosten.