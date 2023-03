Vonovia Compliance ist Chefsache, Herr Buch

Vonovias Compliance-Officer ist ein Immobilienrechtler, der 2007 bei dem Bochumer Konzern angefangen hat und 16 Jahre später an den Leiter der Rechtsabteilung berichtet. Der wiederum berichtet an Vorstandschef Rolf Buch. Und der sieht sich als Opfer („Wir sind erschüttert“), weil Vonovianer bei der Auftragsvergabe an Handwerksbetriebe offenbar Kickbacks kassiert haben. Ein Klassiker der Unternehmenskriminalität, insbesondere auf dem Bau. Vor 18 Jahren zerlegten ähnliche Ermittlungen die Bauabteilung von Ikea Deutschland.