Vonovia: Platz für neue Mieter, Tortur für Altmieter

Aber von Vorfreude oder gar Dankbarkeit ist im Haus an der Blankensteiner Straße wenig zu spüren. Nur nur fünf Monate sollte die Aufstockung dauern. Rund ein Jahr wurde es dann tatsächlich seit dem Baubeginn am 28.02.2017. Die Mieter mussten viel über sich ergehen lassen in dieser Zeit. Ein halbes Jahr lang dröhnte an jedem Werktag Baulärm direkt über ihren Köpfen und vor ihren Fenstern. Oft erschütterten Vibrationen das ganze Haus zwölf Stunden täglich, unterbrochen nur durch kurze Frühstücks- und Mittagspausen der Bauarbeiter, berichtet Alexandra Heldt, die in der ersten Etage wohnt. Krankheitsbedingt kann die gelernte Ergotherapeutin nicht mehr arbeiten und hat ihre Wohnung geschmackvoll als Refugium eingerichtet. Dort musste die 43-Jährige die Baustelle um und über sich von früh bis spät ertragen bis zur Verzweiflung.