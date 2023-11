Vonovia und Co. Was für ein Comeback von Immobilienaktien spricht – und was dagegen

Wenn die Unternehmen den Wert ihrer Bestände nochmals anpassen müssen, dürfte das die Aktie erneut unter Druck setzen. Die Skepsis ist auch am Börsenwert der Unternehmen abzulesen: Der liegt bei den beiden großen Wohnungsvermietern nämlich unter deren Nettovermögenswerten, also dem Immobilienbestand abzüglich Schulden. Wenn man so will, handeln Anleger Vonovia und Co. gerade mit einem Rabatt von fast 50 Prozent. Das kann eine Chance sein – oder ein Warnzeichen.



