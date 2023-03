Vonovia „Waren die Kosten zu hoch, war gegebenenfalls auch die Mieterhöhung zu hoch“

Hatten Sie schon mal den Eindruck, dass Abrechnungen zu hoch gewesen sein könnten?

Das ist oft schwer zu sagen. Wenn Handwerker anrücken, um einen Mangel auszubessern, weil zum Beispiel etwas zu Bruch gegangen ist, dann muss der Vermieter zahlen. Instandhaltungen sind von Modernisierungen, für die der Mieter zahlen muss, aber in der Praxis nicht so einfach zu trennen. Es kommt immer wieder vor, dass Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen werden, wenn eine Reparatur ansteht. Da werden dann Mängel, die der Vermieter eigentlich auf eigene Kosten beheben müsste, in eine Modernisierungsmaßnahme rein gepackt. Das ist generell schwierig auseinanderzudividieren, nicht nur bei Vonovia.