Vonovia will Deutsche Wohnen für 18 Milliarden Euro kaufen „Ich bin mir sehr sicher, dass viele Aktionäre dieses Angebot annehmen“

Deutsche Wohnen Vorstandschef Michael Zahn ist sich sicher, dass ,anders als vor fünf Jahren, die nötige Zustimmung der Aktionäre kommt. „Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sehr viele Aktionäre dieses Angebot annehmen werden“, sagte Zahn am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Die 18 Milliarden Euro schwere Offerte sei fair und attraktiv. Die Übernahme kommt nur zustande, wenn mehr als 50 Prozent der Anteilseigner von Deutsche Wohnen ihre Papiere an Vonovia verkaufen. Der Deutsche-Wohnen-Chef verwies darauf, dass es große Überschneidungen in der Aktionärsbasis beider Unternehmen gebe. Der US-Vermögensverwalter Blackrock (jeweils rund zehn Prozent) und der norwegische Staatsfonds gehören jeweils zu den größten Anteilseignern.