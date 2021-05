Vonovia will Deutsche Wohnen kaufen Die wichtigsten Antworten zur Mega-Fusion

Die Transaktion würde einen Riesen auf dem deutschen Wohnungsmarkt mit mehr als 500.000 Wohnungen erschaffen. Angesichts der massiven Unzufriedenheit mit Wohnungsmangel und steigenden Mieten bemühten sich die Unternehmen sichtlich, den Deal als positiv für Mieter und die öffentliche Hand darzustellen. Mietenanstiege sollen begrenzt und neue Wohnungen gebaut werden, die Stadt Berlin kann Wohnungen übernehmen. Auch die Politik wird mit ins Boot geholt: Dem Senat der Hauptstadt soll angeboten werden, „eine signifikante Anzahl an Wohnungen aus dem Bestand der beiden Unternehmen zu erwerben“. Dabei geht es um rund 20.000 Einheiten.

Im Berliner Rathaus kommt das Angebot gut an: „Das ist die Größenordnung einer eigenen Wohnungsgesellschaft“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Nunmehr werde mit allen Beteiligten im Detail besprochen, um welche Bestände es sich handele. „Mir liegen soziale Brennpunkte am Herzen, mir liegen Großsiedlungen am Herzen“, sagte Müller. Mehr Wohnungen in kommunaler Hand bedeuteten mehr Einfluss auf sozialverträgliche Mieten und mehr Sicherheit für viele Menschen im Bereich Mieten und Wohnen.