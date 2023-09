Vorkaufsrecht der Kommunen Vorkaufsrecht verschärft Knappheit auf dem Wohnungsmarkt

Beim Vorkaufsrecht der Kommunen geht es um den Zugriff auf Immobilienverkäufe in den Milieuschutzgebieten. Wenn die Kommune befürchtet, dass der neue Eigentümer angestammte Mieter in einem Milieuschutzgebiet verdrängen will, kann sie ihr Vorkaufsrecht ziehen. Der ursprüngliche Eigentümer müsste dann an die Gemeinde verkaufen. In Berlin ist das vor dem Entscheid des Bundesverwaltungsgericht häufiger passiert. Rund 500 Millionen Euro soll Berlin dafür ausgegeben haben.