Vorsicht vor schwarzen Schafen Der schwierige Weg zum besten Fertighaus-Anbieter

Jeden Sonntag strömen etwa 500 Menschen in die Fertighauswelt, um die Häuser zu besichtigen. 2017 waren es insgesamt 43.000 Besucher. Die müssen Eintritt zahlen, vier Euro pro Erwachsenem, sechs Euro pro Familie. Der Bundesverband Deutscher Fertigbauer (BDF), der das Gelände betreibt, will so erreichen, dass möglichst nur Menschen mit ernsthaften Kaufabsichten kommen. Schließlich steht in jedem der 19 Häuser nur ein Berater zur Verfügung, der seine Zeit lieber mit zahlungsfähigen Kaufinteressenten als mit Sonntagsausflüglern verbringen will.