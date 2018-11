Vorsicht vor schwarzen Schafen Der Weg zum perfekten Fertighaus

Doch die Individualisierung bietet nicht nur Freiheit, sondern auch Risiken. Gerade windigere Anbieter werben oft mit Fertighäusern ab 80.000 oder 100.000 Euro. Tatsächlich sind solche Angebote kaum realisierbar – zumindest nicht, wenn man am Ende ein bezugsfertiges Haus haben will. Bei Günstig-Anbietern kostet alles extra, jede zusätzliche Wand oder Steckdose, aber oft auch Grundlegendes wie Stromleitungen oder die Anschlüsse ans örtliche Wasser- und Elektrizitätsnetz. Bodenplatte oder Keller, so denn einer gewünscht ist, sind selbst in den meisten Angeboten der seriösen Fertigbauer nicht enthalten.