War es das? Jetzt sinken die Immobilienpreise!

Immowelt beobachtet vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, dass Menschen auf der Suche nach selbstgenutztem Wohnraum nun verstärkt mieten, statt zu kaufen. Deswegen hat die Preiswende am Markt eine spannende Begleiterscheinung: So steigen die Mieten laut Immowelt nun sogar wieder stärker, aufgrund einer deutlich höheren Nachfrage. In zehn der 14 Großstädte müssen Mieter nun mehr einplanen als im Vorquartal. Das stärkste Plus bei der Miete gibt es in Frankfurt (plus sieben Prozent). In Stuttgart sind es immerhin sechs Prozent.



Die Hoffnung auf günstigeres Wohnen scheint sich also vorerst nicht zu erfüllen, trotz einer möglichen Wende am Markt.



Lesen Sie auch: Werden die Immobilienpreise jetzt länger fallen? Sollten Eigentümer verkaufen? Eine Analyse mit Ratschlägen aus unserer Ratgeber-Rubrik WiWo Coach.