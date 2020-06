Wegen Corona: Handel und Immobilienwirtschaft empfehlen Mietsenkungen

In der Krise sind die Umsätze eingebrochen, die Kosten wie Mieten laufen aber weiter. In vielen Mietverträgen sind die Zahlungen indes auch an den Umsatz gekoppelt. Ketten wie die Parfümerie Douglas, die Elektronikhändler Media Markt und Saturn oder der Warenhausriese Galeria Karstadt Kaufhof verhandeln mit ihren Vermietern über Mietminderungen.