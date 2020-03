Wegen Coronakrise US-Hypothekenanträge brechen ein

Die Coronakrise hinterlässt erste Bremsspuren am amerikanischen Häusermarkt. Wie die Vereinigung der Hypothekenbanken (MBA) am Mittwoch in Washington mitteilte, sind die Anträge auf neue Hauskredite in der vergangenen Woche so stark eingebrochen wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Zugleich sind die Darlehenszinsen trotz massiver Zinssenkungen der US-Notenbank Fed gestiegen.