Wegen hohem Leitzins Immobilienpreise sinken auch 2024 weiterhin

Zehn der befragten 14 Experten erwarten, dass sich das Angebot an erschwinglichen Wohnungen in den kommenden zwei bis drei Jahren verschlechtern werde. In der Hauptstadt Berlin etwa liegt die Leerstandsquote bei weniger als einem Prozent. Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen ist hierzulande in diesem Jahr eingebrochen. Von Januar bis September gab es ein Minus von 28,3 Prozent auf 195.100 Wohnungen.