Willkürliche Baupolitik Wie Immobilienkäufer und Mieter in Spanien abgezockt werden

Das schreckt ab. Gemäß des spanischen Immobilienportals „idealista“ ging der Anteil der Ausländer an den Gesamtinvestitionen in spanische Ferienimmobilien 2018 von zwölf auf neun Prozent zurück. Kleine Investoren, die sich keine teuren Berater und Rechtsanwälte leisten können, sind in Spanien aufgrund der oft undurchsichtigen Informationen verloren. Die Irreführung geht so weit, dass trotz des Abrissurteils die Wohnungen der Gemelos 28 vom Makler Concept G28 immer noch zu horrenden Kaufpreisen angeboten werden. Drei-Zimmer-Apartments kosten mindestens eine Million Euro.