Willkürliche Baupolitik Wie Immobilienkäufer und Mieter in Spanien abgezockt werden

Aber das ist nicht alles. Auch die Schattenwirtschaft geht in Spanien munter weiter: „Hier halten strengere Kontrollen die kleinen Fische ab, die Groβen kennen die Tricks“, sagen die Unternehmer aus eigener Erfahrung, die sich nicht outen wollen, um die Arbeitsplätze ihrer Firmen nicht in Gefahr zu bringen: „Wenn wir anfangen zu reden, dann können wir zumachen“. Nicht nur, dass ein Branchenkenner offen zugibt, dass immer noch 40 Prozent der Mieten schwarz kassiert werden in Spanien: die Gemelos 28 gibt es in kleinerem Umfang über das ganze Land verteilt. Die Leidtragenden sind fast immer die privaten Eigentümer, die teilweise sogar mit Anwalt und Architekt gebaut oder gekauft haben und deren Bau- und Erstbezugsgenehmigungen dann nicht erteilt oder zurückgenommen werden.