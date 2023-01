Wirbel um Immobilienfinanzierung Herr Lindners Gespür für günstige Kredite

Lindner nahm den ersten Kredit in Höhe von 1,65 Millionen Euro auf, als er das Haus am 29. Januar 2021 kaufte – da war er noch nicht Minister. Er wurde am 8. Dezember 2021 vereidigt, lieferte am 21. Mai 2021 das Videogrußwort zum runden Jubiläum der BBBank zu und belastete am 27. Juni 2021 sein Grundstück mit einer zweiten Grundschuld über 450.000 Euro. Ein Zusammenhang bestehe nicht, versicherte Lindners Anwalt. Ein Sprecher der Berliner Generalstaatsanwalt betonte, dass die Prüfung zur Aufhebung der Immunität in solchen Fällen üblich sei, „ohne dass damit schon eine Aussage über das Vorliegen eines Anfangsverdachts getroffen wird.“