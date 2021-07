Wo die Deutschen Wohnen wollen Haus im Speckgürtel wird wegen Corona beliebter

Jeder zweite Befragte, der umziehen will, gibt als Grund Corona an. Einige Umzugsmotive haben sich wegen der Pandemie verstärkt. Weil sie wegen des Lockdowns mehr Zeit zu Hause verbracht hätten, wollten 62 Prozent von ihnen weniger Kompromisse bei den Wohnverhältnissen eingehen. Vieles, was Großstadtbewohner bisher hingenommen haben, wollen sie nicht mehr akzeptieren. So geben 58 Prozent von ihnen an, dass sie beispielsweise Lärm und Verkehr in der Großstadt mehr stört als bisher. Bei 57 Prozent ist der Wunsch nach mehr Wohnfläche größer geworden.