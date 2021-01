Wo Familien wohnen wollen „Wer sich gesellschaftlich abschottet, wird auch wirtschaftlich verlieren“

Was hat das für Folgen?

Der politische Mainstream ist dann sehr konservativ. In Sachsen etwa ist das deutlich an den Wahlergebnissen abzulesen. Von der Mehrheit abweichende Lebensentwürfe werden selten toleriert. In der Stadt und in Teilen des Umlands ist die Vielfalt dagegen größer.



Was heißt das für die Entscheidung bezüglich des Wohnorts?

Familien werden sich nur dort für ein Leben auf dem Lande entscheiden, wo die Gesellschaft in Bewegung ist, wo es Zuzug und eine gewisse Offenheit für Neues gibt. Im Umland von Berlin beispielsweise gibt es einige kleinere Kommunen, die sich um Neubürger bemühen, damit sie nicht abgehängt werden. Wer sich dagegen gesellschaftlich abschottet, wird auch wirtschaftlich verlieren.