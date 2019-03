Wo sich der Kauf wirklich lohnt Hier gibt es große Wohnungen für unter 100.000 Euro

Hinter diesen immer neuen Rekord-Wasserständen wird eine andere Wahrheit jedoch oft übersehen: Es gibt auch noch Städte und Kreise, in denen Wohnraum sehr günstig ist. In immerhin 38 Regionen liegt der Quadratmeterpreis bei unter 1000 Euro. Eine 100-Quadratmeter-Wohnung kostet hier also weniger als 100.000 Euro – ohne Kaufnebenkosten, versteht sich.

Die meisten günstigen Orte liegen in den neuen Bundesländern. Es gibt aber auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern noch erschwinglichen Wohnraum.