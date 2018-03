Immobilienpreise in Deutschland steigen rasant

Laut der Studie steigen die Preise im Umland von Großstädten ebenfalls deutlich. Vor allem das Kaufpreisniveau in den genannten Speckgürteln der großen Städte war 2017 sehr hoch. Allerdings stiegen nicht nur dort die Preise. Es zeige sich, "dass auch außerhalb der klassischen Speckgürtel rund um die Metropolen Trend-Regionen entstehen", heißt es im Wohnatlas. Demnach sind Immobilienkäufer und Pendler offenbar bereit, für geringere Quadratmeterpreise längere Wege in die Großstädte in Kauf zu nehmen. So sei der Landkreis Erding von München aus die nächst gelegene günstigere Alternative mit Preisen noch knapp unter 4000 Euro. Die Bundesbank hält Immobilien in vielen Großstädten für deutlich überbewertet und spricht von Übertreibungen von etwa 15 bis 30 Prozent.