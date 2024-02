Wohneigentum Bis zu minus 20 Prozent: Der drastische Preisverfall am Immobilienmarkt

Das geht aus Zahlen hervor, die das Kieler Institut für Wirtschaft (IfW) in seinem Immobilienpreisindex Greix erhoben hat und die der WirtschaftsWoche vorab vorlagen. Der Greix beinhaltet die Preisentwicklung in einzelnen Städten und Stadtvierteln bis ins Jahr 1960 zurück und basiert auf Daten lokaler Gutachterausschüsse. Anders als Immobilienportale, deren Zahlen nur die inserierten Angebotspreise spiegeln, enthält der Greix also tatsächliche Verkaufspreise und ist damit ein zuverlässigerer Indikator für die Lage am Immobilienmarkt.