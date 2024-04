Wohnen Die Immobilienpreise steigen wieder

Laut ImmoScout24 verteuerten sich im ersten Quartal Bestandswohnungen im Bundesdurchschnitt um 0,6 Prozentpunkte auf 2490 Euro pro Quadratmeter. In den Metropolen fällt das Plus größer aus. Am stärksten stiegen die Preise in Köln (plus 1,5 Prozent) und München (plus 1,3 Prozent). Nur in Düsseldorf sanken die Preise, aber lediglich um 0,1 Prozent.