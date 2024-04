Wohnen Steigende Mieten: Warum die Mietpreisbremse nicht hilft

Der Mangel an Wohnraum und die ungebrochen hohe Nachfrage in den Großstädten treiben die Kosten fürs Wohnen trotz Mietpreisbremse weiter in die Höhe. Das untermauern auch aktuelle Zahlen des Berliner Mieterbundes. Ihnen zufolge lag der Mietpreis in 98 Prozent der ihnen gemeldeten Überprüfungsfälle über der gesetzlich festgelegten Grenze. Zwar handelt es sich insgesamt um lediglich 912 gemeldete Fälle, aber in der Tendenz könnten sie trotzdem ein Hinweis auf die Ursache der weiter stark ansteigenden Mieten sein.