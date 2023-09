Wohnen: Studie: Mieten im Umland gefragter Großstädte werden teurer

Durch den Umzug von der Großstadt ins Umland lässt sich für Mieter viel Geld sparen, doch wird der Abstand einer Studie zufolge mancherorts geringer. In Berlin sank das Einsparpotenzial von 2022 zu 2023 am stärksten, wie das Portal ImmoScout24 am Dienstag zu seiner Auswertung mitteilte.