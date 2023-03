Wohngebäude Sanierungszwang? Es braucht praktikable Lösungen statt ideologischer Debatten

Die Herausforderung ist groß: Gebäude stehen für rund 40 Prozent des Energieverbrauchs innerhalb der Europäischen Union (EU). Jedes dritte Gebäude ist mehr als 50 Jahre alt. Will die EU also, wie angestrebt, bis 2050 Klimaneutralität erreichen, muss sie an die Gebäude ran. Nur wie? Schon heute gibt es ein Wirrwarr unterschiedlicher Regeln, teils auf EU-Ebene, teils auf nationaler Ebene. Mit Blick in die Zukunft sind die Vorgaben noch unklarer. Selbst das jüngste deutsche Aufregerthema „Heizungsverbot“ ist noch keine beschlossene Sache.