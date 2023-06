Wohnimmobilien „Die nächsten drei Jahre wird es noch schlimmer werden“

Mit welcher Entwicklung am Immobilienmarkt rechnen Sie in den kommenden Monaten und Jahren?

Die nächsten drei Jahre wird es noch schlimmer werden. Das ist keine düstere Untergangsprophezeiung, sondern schlichte Fortschreibung. Der Neubau bricht derart stark ein, dass es an Wohnraum fehlen wird. Bis bezugsfertiger Wohnraum entsteht, dauert es drei bis fünf Jahre. Was letztes Jahr nicht angefangen wurde, das wird entsprechend in zwei bis vier Jahren nicht fertig. Selbst wenn sich die Lage jetzt plötzlich ändern würde, könnten wir das nicht mehr ändern. Und eine plötzliche Besserung ist nicht in Sicht. Die Kreditzinsen etwa werden nicht mehr auf die Niedrigstwerte der Boomjahre zurückfallen. Durch die Knappheit werden die Kaufpreise nach und nach wieder steigen – vor allem aber auch die Mieten. Doch gesellschaftlich steuern wir auf ein großes Problem zu.



