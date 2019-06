Wohnimmobilien: Immobilien-Boom ungebrochen – Preise steigen zu Jahresbeginn um fünf Prozent

Demnach kletterten die Preise sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen. Der Anstieg in den sieben größten Metropolen – Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Köln, Stuttgart und Düsseldorf – war mit 8,6 Prozent für Eigentumswohnungen und 6,9 Prozent für Ein- und Zweifamilienhäuser besonders stark. In von der Bevölkerungsstruktur her stärker verdichteten ländlichen Kreisen fiel der Preisanstieg geringer aus: Wohnungen verteuerten sich um 1,7 Prozent, Häuser um 4,3 Prozent.