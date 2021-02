Wohnimmobilien „Immobilien haben sich noch nie nicht gelohnt“

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben sich die Finanzierungskosten deutlich verändert. So gibt es in Deutschland mit Blick auf die Nebenkosten auch nach der eingeführten Maklerprovisionsteilung große Unterschiede, die vor allem von der Höhe der Grunderwerbsteuer abhängen. Während man in Bayern und Sachen 3,5 Prozent des Kaufpreises an den Fiskus abführen muss, liegt die Steuer in Berlin und Brandenburg mit 6,0 beziehungsweise 6,5 Prozent beinahe beim Doppelten. Für eine Wohnung mit einem Kaufpreis von 200.000 Euro fallen also Steuern zwischen 7000 und 13.000 Euro an. Diese Unterschiede gilt es bei der Finanzierung zu berücksichtigen, da die Höhe des eingebrachten Eigenkapitals unmittelbare Auswirkungen auf den Zinsdienst hat.