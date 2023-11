Wohnimmobilien: Kommt die Zwangssanierung doch noch?

Geplant war ursprünglich eine Sanierungspflicht mit Vorgaben für Gebäude, je nach Energieeffizienzklasse. Dafür sollte der Bestand in jedem Land in Klassen von A bis G aufgeteilt werden. In Deutschland gibt es solche Klassen bereits, momentan allerdings bis zum Buchstaben H. Bis 2030 – so die ursprünglichen Pläne der EU-Kommission – sollten alle Wohngebäude durch Sanierungen wenigstens die Effizienzklasse E erreichen. Schon drei Jahre später, also 2033, wäre dann die Effizienzklasse D das zulässige Minimum. Nach früheren Angaben des Immobilienverbands IVD wären rund 40 Prozent aller Eigenheime in Deutschland von dieser Sanierungspflicht betroffen.