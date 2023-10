Wohnimmobilien Neue Daten zeigen, wie die Mieten jetzt explodieren

Die Nachfrage nach zu mietendem Wohnraum sei deutlich gestiegen, teilt ImmoScout mit. „Die deutsche Wohnkrise spitzt sich zu. Der Run auf Mietwohnungen im Bestand nimmt weiter zu und spiegelt eindrücklich den großen Mangel an erschwinglichen Wohnungen – besonders in den Metropolen“, kommentiert Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24. In Köln und München hätten die Mietanfragen für bestehende Wohnungen gegenüber dem zweiten Quartal um jeweils 15 Prozent zugenommen, in Düsseldorf um zwölf Prozent. Gemessen an der Anzahl der Anfragen von Mietinteressenten pro Anzeige bleibe allerdings Berlin ganz vorne.