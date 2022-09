Wohnimmobilien: Statt der Preise boomen nun die Mieten

Das zeigt eine verschärfte Lage, denn nennenswert sinkende Quartalspreise im Bestand hatte Immoscout im zweiten Quartal noch für keine der Top-7-Städte erfasst. Aber auch in München und Stuttgart kosten bestehende Wohnungen damit noch (etwas) mehr als im dritten Quartal 2021, also ein Jahr zuvor – nur lagen die Preise zwischenzeitlich eben noch höher und sind von diesen Niveaus zurückgekommen. Einzig in Frankfurt sind die Bestandpreise sogar im Vorjahresvergleich gesunken, um stolze acht Prozent (der ausgewiesene Vergleichswert für das dritte Quartal 2021 war hier besonders hoch).



Lesen Sie auch: Große Karte: So stark sind die Immobilienpreise gestiegen



Während es im dritten Quartal also nun auch im Bestand Preisrückgänge gegeben hat, sind Preissenkungen im Neubau wieder verschwunden. In keiner der Top-7-Städte sind die Neubaupreise zwischen dem zweiten und dritten Quartal weiter gesunken. Mit einem minimalen Plus von 0,3 Prozent in Stuttgart, bis zu 1,7 Prozent in Hamburg ist der Preisanstieg zum Vorquartal zwar gering. Im zweiten Quartal 2022 waren die Neubaupreise laut Immoscout aber noch deutlich gefallen, um teils vier bis fünf Prozent (in Düsseldorf, Köln und Hamburg). Bei den Mieten hat sich der Anstieg zum Vorquartal in der Regel noch beschleunigt, vor allem im Bestand. Das führt Immoscout24 vor allem auf ein knapperes Angebot zurück. So sei das Angebot an Mietwohnungen in den sieben Metropolen im dritten Quartal um 7,3 Prozent zum Vorquartal gesunken.