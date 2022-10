Wohnimmobilien Steigende Energiekosten rechtfertigen niedrigere Kaufpreise

Nichts bewegt den Immobilienmarkt derzeit so sehr wie die steigenden Zinsen. Kosteten zehnjährige Immobilienkredite guter privater Schuldner zu Jahresbeginn noch weniger als ein Prozent, sind es jetzt oft über 3,5 Prozent. Ein Anstieg, der in Ausmaß und Tempo wohl alle am Markt überrascht hat. Doch die steigenden Zinsen sind beileibe nicht der einzige Preisfaktor. Investoren können in den kommenden Monaten vielmehr mit weiteren Preisrückgängen rechnen, denn die energetischen Anforderungen steigen mit den Energiepreisen. Wo in Zukunft teure energetische Maßnahmen fällig werden, weil Häuser schlecht gedämmt oder ineffizient beheizt werden, werden Eigentümer ungeachtet der gesetzlichen Standards nur mit hohen Abschlägen verkaufen können.