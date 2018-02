Doch zum Einen muss sich zeigen, wie nachhaltig der Zinsanstieg wirklich ist. Zum anderen könnte er anfangs sogar einen gegenteiligen Effekt haben: Beim Ausblick auf steigende Zinsen dürften noch all jene in den Markt drängen, die bislang auf den richtigen Zeitpunkt warten. Das war schon früher zu beobachten. So zum Beispiel im Sommer 2015, als sich zehnjähriges Baugeld in kurzer Zeit von 1,2 auf 1,8 Prozent Zins pro Jahr verteuert hatte. Private Haushalte nahmen deswegen aber nicht weniger, sondern mehr Wohnungsbaukredite bei Banken auf. Allein im Juni und Juli 2015 war es mit knapp 50 Milliarden Euro ein Rekordvolumen, ein Plus von 43 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Und die Immobilienpreise stiegen ebenfalls unbeeindruckt weiter, in Berlin, Stuttgart und München 2015 um etwa zehn Prozent.