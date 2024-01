Wohnimmobilien Werden Häuser und Wohnungen noch günstiger? Das denken die Profis

Im Jahr 2024 wird sich nach Auffassung einiger Experten das Käuferinteresse voraussichtlich auch auf notleidende Projekte, Insolvenzen und im Baustopp befindliche Neubauprojekte richten. So könnten ausgerechnet die krisenbedingten Verwerfungen am Markt für eine Belebung sorgen. Damit rechnet auch CBRE. „Internationale Investoren sind von den nach wie vor starken Fundamentaldaten in den deutschen Metropolen mit steigenden Mieten und sinkenden Leerständen bei gleichzeitig sinkendem Wohnungsneubau überzeugt und begreifen den aktuellen Marktzyklus als Chance“, heißt es in einer aktuellen CBRE-Markteinschätzung.



Noch stünden viele in Lauerstellung, weil es bislang kaum Notverkäufe gegeben habe. Bei solchen Verkäufen müssten Bestandshalter teils hohe Verluste auf die Werte verbuchen, mit denen die Immobilien in ihren Büchern stehen. In den kommenden 24 Monaten rechnet CBRE mit mehr solcher Zwangsverkäufe.