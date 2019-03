Wohnimmobilien Wo Vermieter noch auf Rendite kommen

Darauf zu achten, lohnt sich. Im stadtweiten Schnitt der Metropolen sind die Mietrenditen oft auf drei Prozent gefallen. In allen Stadtteilen der sieben größten deutschen Städte erreichen Vermieter durchschnittlich noch 3,5 Prozent pro Jahr. Selbst wenn Steuereffekte die Rendite etwas heben können, ist das verdammt wenig: Unerwartete Reparaturen oder Leerstand können aus der erhofften Geldanlage dann schnell ein Verlustgeschäft machen, zumindest vorübergehend.



Der Renditeverfall hat mehrere Gründe: So sind die Kaufpreise im seit 2009 laufenden Immobilienboom sehr viel stärker gestiegen als die Mieten. In München etwa haben die Preise seit 2009 um gut 80 Prozentpunkte mehr zugelegt als die Mieten. Weil in diesem Zeitraum auch die Zinsen gesunken sind, geben sich Investoren schon mit niedrigeren Renditen zufrieden. Andere Geldanlagen werfen eben auch weniger ab. Außerdem können sie Kredite günstig aufnehmen, was die Rechnung etwas verbessert. Belastend für Vermieter wirkt auch die Grunderwerbsteuer, die in vielen Bundesländern in den vergangenen Jahren gestiegen ist. In einigen Ländern, wie Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Brandenburg, verteuert sie den Kauf jetzt schon um 6,5 Prozent.