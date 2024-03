Wohnimmobilien Wohin steuern die Preise von Häusern und Wohnungen?

In Hamburg seien Wohnimmobilien gegenüber dem Vorquartal sogar schon wieder um 0,9 Prozent teurer geworden, zum Vorjahr liegen sie dort aber noch 2,8 Prozent zurück (siehe Tabelle). Auch in anderen Top-Großstädten hat McMakler steigende Preise im ersten Quartal ermittelt, mit jeweils plus 1,1 Prozent zum Beispiel in Frankfurt und München. In Berlin betrug das Plus immerhin 0,3 Prozent. Aktuelle Rückgänge gab es kaum noch, Bremen liegt mit minus 0,3 Prozent zum Vorquartal ganz hinten.