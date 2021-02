Wohnimmobilien Worauf es beim Mieterkauf ankommt

Über den Autor: Oliver Koch ist Vorstand bei der Fortis Real Estate Investment AG. Der Berliner Projektentwickler ist auf die Bestandsentwicklung von zentral gelegenen Wohnimmobilien in Berlin und Potsdam spezialisiert.



Immer wieder fallen Mieter aus allen Wolken, wenn sie erfahren, dass die Wohnung, in der sie leben, den Besitzer wechseln soll. Viele fürchten dann eine Mieterhöhung, Sanierungsarbeiten mit Baulärm und Dreck – oder gar die Kündigung des Mietvertrags. In den meisten Fällen können sich Mieter aber auch freuen, wenn es zur Aufteilung und somit zum erstmaligen Verkauf der Wohnungen in ihrem Mietshaus kommt. Denn was viele Mieter nicht wissen: Vermieter müssen die Wohnung auch ihrem Mieter zum Kauf anbieten – Mieter haben ein gesetzliches Vorkaufsrecht. Die Wohnung, in der sie bislang zur Miete leben, selbst zu erwerben, das kann sich für die Mieter meist auch finanziell lohnen. Die fünf wichtigsten Punkte für den sogenannten Mieterkauf: