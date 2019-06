Wohnkosten Wo die Miete zur Schuldenfalle wird

Und die Zahl derer, die nach der Miete kaum noch Geld übrig haben, ist nicht trivial: Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hatten Ende 2017 etwa 1,3 Millionen Haushalte in deutschen Großstädten nach Abzug der Miete nur noch maximal ein Resteinkommen in Höhe der Hartz-IV-Regelsätze zur Verfügung. Und die strukturschwachen Regionen im Osten sind hier noch nicht einmal erfasst.



Wer sich für seinen Konsum verschuldet, wird in der Statistik des Bundesamtes nicht geführt, weil er nicht mit der Miete in Rückstand ist. Dennoch sind es auch bei ihm allzu oft die hohen Mieten, die ihn direkt oder indirekt in die Schulden getrieben haben.