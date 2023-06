Wohnraum Der Wohnungsbau-Schlamassel und seine Lösung in Zahlen

2. Digitalisierung nutzen: Eine weitere Annahme betrifft die Bauämter. Dort herrscht noch ein immer wilder wuchernder Dokumentendschungel vor – mit verschiedensten Ansprechpartnern und zu oft noch in Papierform. Würde die gleiche Anzahl an Mitarbeitern aufgrund digitaler Prozesse mehr Bauanträge bearbeiten können, könnte die Projektlaufzeit um ein halbes Jahr auf dann zweieinhalb Jahre verkürzt werden. Eine solche Verkürzung bedeutet für den Projektentwickler weniger Personalkosten und vor allem weniger Finanzierungskosten – beide Posten fallen schließlich über die gesamte Projektlaufzeit an. Isoliert betrachtet bringt das allein eine Reduzierung des nötigen Quadratmeterpreises um immerhin 60 Cent.